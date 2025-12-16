Писториус усомнился в создании многонациональных сил для Украины

«Сегодня никто не может этого определить, в какой форме и как конкретно, потому что с этим связаны такие вопросы, как мандат бундестага, вопрос о том, под чьим командованием, что, где и в каких рамках будет происходить», — приводит РИА Новости слова Бориса Писториуса.