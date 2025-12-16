Писториус усомнился в создании многонациональных сил для Украины

Глава Минобороны Германии Борис Писториус усомнился по поводу возможного создания «многонациональных сил» в рамках обсуждаемых гарантий безопасности для Украины и участия в этом военных бундесвера.
«Сегодня никто не может этого определить, в какой форме и как конкретно, потому что с этим связаны такие вопросы, как мандат бундестага, вопрос о том, под чьим командованием, что, где и в каких рамках будет происходить», — приводит РИА Новости слова Бориса Писториуса.
При этом он добавил, что напрямую не участвовал в обсуждении плана по созданию «многонациональных сил» для отправки их на Украину.
Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что Варшава не собирается направлять свои вооруженные силы для участия в вероятной многонациональной военной миссии.