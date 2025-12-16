Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Писториус усомнился в создании многонациональных сил для Украины

Борис Писториус заявил, что напрямую не участвовал в обсуждении плана по созданию «многонациональных сил» для отправки их на Украину.

Источник: Аргументы и факты

Глава Минобороны Германии Борис Писториус усомнился по поводу возможного создания «многонациональных сил» в рамках обсуждаемых гарантий безопасности для Украины и участия в этом военных бундесвера.

«Сегодня никто не может этого определить, в какой форме и как конкретно, потому что с этим связаны такие вопросы, как мандат бундестага, вопрос о том, под чьим командованием, что, где и в каких рамках будет происходить», — приводит РИА Новости слова Бориса Писториуса.

При этом он добавил, что напрямую не участвовал в обсуждении плана по созданию «многонациональных сил» для отправки их на Украину.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что Варшава не собирается направлять свои вооруженные силы для участия в вероятной многонациональной военной миссии.

Узнать больше по теме
Дональд Туск: премьер-министр Польши, его биография и политические взгляды
Одним из наиболее влиятельных политиков в Польше уже много лет остается Дональд Туск, занимающий сегодня пост премьер-министра. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше