В МВД Польши сообщили о планах отменить особый статус украинских беженцев

Ранее польская пограничная служба зафиксировала рост числа молодых граждан Украины, прибывающих в страну. По данным ведомства, с конца августа по конец ноября в Польшу въехало более 120 тысяч украинских мужчин в возрасте от 18 до 22 лет, при этом обратный поток оказался почти вдвое меньше. Эти изменения совпали с корректировкой правил выезда с Украины, которые разрешили покидать страну мужчинам этой возрастной группы. На этом фоне бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер заявил, что Варшава могла бы рассматривать находящихся в стране украинцев призывного возраста как ресурс для помощи Киеву. Он отметил, что в Польше проживает около двух миллионов граждан Украины. Высказывание прозвучало параллельно с обсуждением военной поддержки Украины и совместных оборонных проектов Польши с другими странами НАТО.