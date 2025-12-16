Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В МВД Польши сообщили о планах отменить особый статус украинских беженцев

Правительство намерено отменить особый статус украинских беженцев в Польше. Об этом сообщила представитель МВД страны Каролина Галецкая. Её слова приводит издание Onet.

Источник: Life.ru

«Правительство Польши подготовило законопроект, который отменит особый статус украинских беженцев после 4 марта 2026 года и приравняет их к другим иностранцам», — говорится в сообщении.

По словам Галецкой, проект уже рассмотрел Совет министров. После вступления закона в силу граждане Украины будут подпадать под общие правила пребывания иностранцев. Это затронет доступ к социальным и медицинским услугам. Галецкая уточнила, что экстренная медицинская помощь для украинцев сохранится. При получении других видов лечения потребуется уплата обязательных взносов наравне с гражданами Польши. Аналогичный порядок будет действовать и в сфере социальной поддержки.

Ранее польская пограничная служба зафиксировала рост числа молодых граждан Украины, прибывающих в страну. По данным ведомства, с конца августа по конец ноября в Польшу въехало более 120 тысяч украинских мужчин в возрасте от 18 до 22 лет, при этом обратный поток оказался почти вдвое меньше. Эти изменения совпали с корректировкой правил выезда с Украины, которые разрешили покидать страну мужчинам этой возрастной группы. На этом фоне бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер заявил, что Варшава могла бы рассматривать находящихся в стране украинцев призывного возраста как ресурс для помощи Киеву. Он отметил, что в Польше проживает около двух миллионов граждан Украины. Высказывание прозвучало параллельно с обсуждением военной поддержки Украины и совместных оборонных проектов Польши с другими странами НАТО.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше