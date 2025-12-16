Ричмонд
Трамп выступит с обращением к согражданам 17 декабря

Подведение итогов уходящего года будет основной темой обращения президента США Дональда Трампа к согражданам на этой неделе, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен выступить в Белом доме с обращением к согражданам вечером 17 декабря (в 05.00 по минскому времени 18 декабря). Об этом информирует ТАСС.

«Дорогие американцы, я выступлю с обращением к стране завтра вечером в прямом эфире из Белого дома в 21.00 по времени Восточного побережья США», — написал он в соцсети Truth Social. «Это был замечательный год для нашей страны, и лучшее еще впереди», — добавил американский лидер.

Подведение итогов уходящего года будет основной темой обращения президента США Дональда Трампа к согражданам на этой неделе, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт. -0-

