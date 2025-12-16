Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МО Нидерландов планирует выделить Украине 700 млн евро на беспилотники

Амстердам анонсировал пакет военной помощи Киеву на 950 млн евро.

Источник: Аргументы и факты

Нидерланды выделять для Украины пакет военной помощи на 950 млн евро, большая часть из которых будет направлена на закупку беспилотников, сообщил министр обороны королевства Рубен Брекелманс.

«Я сообщаю о нашей последней поддержке: €700 миллионов на беспилотники и €250 миллионов на американское оружие», — написал он в соцсети X*.

Глава оборонного ведомства отметил, что несмотря на дипломатический прогресс, конфликт еще не завершен, и призвал активизировать усилия, «чтобы укрепить переговорную позицию Украины».

Ранее министр обороны Великобритании Джон Хили сообщил, что его страна выделила 800 миллионов долларов за 2025 год на поддержку украинской ПВО. Он также пообещал, что в 2026 году Великобритания предоставит Украине более 20 дистанционно управляемых защитных установок от БПЛА, приобретенных в Эстонии, и пять комплексов ПВО RAVEN.

Отметим, в РФ неоднократно заявляли, что поставки вооружений украинской стороне мешают урегулированию, а также напрямую вовлекают страны Североатлантического альянса в украинский конфликт.

* Бывшая соцсеть Twitter, заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше