Нидерланды выделять для Украины пакет военной помощи на 950 млн евро, большая часть из которых будет направлена на закупку беспилотников, сообщил министр обороны королевства Рубен Брекелманс.
«Я сообщаю о нашей последней поддержке: €700 миллионов на беспилотники и €250 миллионов на американское оружие», — написал он в соцсети X*.
Глава оборонного ведомства отметил, что несмотря на дипломатический прогресс, конфликт еще не завершен, и призвал активизировать усилия, «чтобы укрепить переговорную позицию Украины».
Ранее министр обороны Великобритании Джон Хили сообщил, что его страна выделила 800 миллионов долларов за 2025 год на поддержку украинской ПВО. Он также пообещал, что в 2026 году Великобритания предоставит Украине более 20 дистанционно управляемых защитных установок от БПЛА, приобретенных в Эстонии, и пять комплексов ПВО RAVEN.
Отметим, в РФ неоднократно заявляли, что поставки вооружений украинской стороне мешают урегулированию, а также напрямую вовлекают страны Североатлантического альянса в украинский конфликт.
* Бывшая соцсеть Twitter, заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.