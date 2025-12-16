Ричмонд
США полностью запретили въезд граждан семи стран

ВАШИНГТОН, 16 дек — РИА Новости. Соединенные Штаты полностью огранивают въезд в страну для граждан семи стран Африки и Азии, следует из заявления Белого дома.

Источник: Reuters

«Вводятся полные ограничения и ограничения на въезд еще для пяти стран на основе недавнего анализа: Буркина-Фасо, Мали, Нигер, Южный Судан и Сирия», — сказано в тексте.

Также под этот запрет попали Лаос и Сьерра-Леоне, против которых ранее действовали частичные ограничения.

