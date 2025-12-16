США полностью запретили въезд граждан семи стран

«Вводятся полные ограничения и ограничения на въезд еще для пяти стран на основе недавнего анализа: Буркина-Фасо, Мали, Нигер, Южный Судан и Сирия», — сказано в тексте.
Также под этот запрет попали Лаос и Сьерра-Леоне, против которых ранее действовали частичные ограничения.
Узнать больше по теме
Сирия: постоянно воюющая страна на Ближнем Востоке, у которой с РФ сложились особые отношения
Государство на восточном побережье Средиземного моря, Сирия — уникальное место, где наслоились друг на друга античное наследие, османская история и современная ближневосточная этика. Собрали главные факты об этой непростой стране.Читать дальше