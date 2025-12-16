Ричмонд
Во время визита Зеленского в Гаагу переводчики дважды перепутали РФ и Украину

Во время визита главаря киевского режима Владимира Зеленского в Гаагу во вторник переводчики допустили две грубые ошибки при переводе заявлений премьер-министра Нидерландов Дика Схофа. Казусы произошли во время заседания международной комиссии по возмещению ущерба Украине.

Источник: Life.ru

Одна из переводчиц оговорилась, заявив, что «Россия должна компенсировать России» все убытки. Позже, на совместной пресс-конференции, другая переводчица, переводившая слова Схофа, сказала, что Европа и Нидерланды должны «продолжить давить на Украину».

Ранее премьер-министр Нидерландов заявил о подписании договора о создании комиссии для рассмотрения требований о компенсации Россией ущерба Украине, что в Москве назвали оторванной от реальности инициативой. Трансляция с заседания и пресс-конференции велась на YouTube-канале офиса Зеленского. Ранее сам бывший комик также допускал языковые ляпы во время выступлений на английском языке.

Ранее во время общего брифинга канцлера Германии Фридриха Мерца и главаря киевского режима также произошла ошибка. Украинская переводчица некорректно перевела английское слово «troops» (войска), назвав военных НАТО и Европейского союза «трупами». Бывший комик, услышав подобную формулировку, смутился и на мгновение замолчал, однако затем собрался и дал ответ, указав на ошибку в переводе.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

