Во время визита Зеленского в Гаагу переводчики дважды перепутали РФ и Украину

Ранее премьер-министр Нидерландов заявил о подписании договора о создании комиссии для рассмотрения требований о компенсации Россией ущерба Украине, что в Москве назвали оторванной от реальности инициативой. Трансляция с заседания и пресс-конференции велась на YouTube-канале офиса Зеленского. Ранее сам бывший комик также допускал языковые ляпы во время выступлений на английском языке.