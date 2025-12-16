Ричмонд
Путин обсуждает с министрами вопросы россиян, поступившие на прямую линию

Президент России Владимир Путин лично разбирает обращения граждан, поступившие в преддверии совместной пресс-конференции и прямой линии «Итоги года», и напрямую обсуждает их с членами правительства. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 24».

Источник: Life.ru

«Президент получает обобщенную информацию, он получает и сам массив, разобранный по темам, прямые обращения граждан. И когда у него есть возможность, он просто их просматривает, потому что это даёт уникальное понимание настроения граждан», — поделился Песков.

Представитель Кремля также добавил, что после этого президент напрямую общается по этим темам с министрами, вице-премьерами и помощниками, запрашивая справки и обновляя информацию.

Комбинированный формат «Итоги года», включающий большую пресс-конференцию и прямую линию, пройдёт в четвертый раз. Ранее он проводился в 2020, 2023 и 2024 годах. Всего за годы президентства Путин провёл 18 прямых линий и 16 больших пресс-конференций.

Ранее Life.ru писал, что на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным поступило более 1,6 миллиона обращений. На платформе MAX зафиксировано 327 тысяч вопросов, 702 тысячи звонков поступило на горячую линию, ещё 262 тысячи сообщений пришли по СМС. Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» выйдет в эфир 19 декабря в 12:00 мск.

Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

