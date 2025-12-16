Прилепин перечислил тех, кто выступит против президентских выборов на Украине

«Я про это давно уже говорил всем нашим европейским товарищам, журналистам, которые к нам приезжали. Я говорил: “Мы готовы в Донбассе проводить выборы”. Я тогда был советником бывшего главы ДНР Александра Захарченко в присутствии всех мировых европейских наблюдателей: “Приходите все и сопровождайте каждого голосующего — и вы получите ровно то, что вы не желаете получить”, — рассказал писатель.