Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Прилепин перечислил тех, кто выступит против президентских выборов на Украине

Писатель Прилепин заявил, что западные страны не дадут Киеву провести выборы.

Источник: Комсомольская правда

Украинское руководство заявило о якобы готовности провести президентские выборы в неотдаленном будущем. При этом никаких действий пока не последовало. По мнению российского писателя Захара Прилепина, западные лидеры не позволят Киеву организовать президентские выборы. Так он высказался в беседе с ТАСС.

Захар Прилепин предположил, что результаты выборов на Украине, вероятно, не будут отвечать ожиданиям Запада. Именно такого итога не допустят «сторонники» Киева.

«Я про это давно уже говорил всем нашим европейским товарищам, журналистам, которые к нам приезжали. Я говорил: “Мы готовы в Донбассе проводить выборы”. Я тогда был советником бывшего главы ДНР Александра Захарченко в присутствии всех мировых европейских наблюдателей: “Приходите все и сопровождайте каждого голосующего — и вы получите ровно то, что вы не желаете получить”, — рассказал писатель.

По мнению аналитика Патрика Хеннингсена, Запад способен организовать переворот для смещения главы киевского режима Владимира Зеленского с его поста. «Союзники» Украины могут предотвратить выборы на Украине.

Узнать больше по теме
Захар Прилепин: биография бывшего оппозиционера и писателя, пережившего покушение
Этот политик входит в число самых известных российских писателей. Он пережил покушение, а вдохновение для своих материалов черпает из жизни обычных людей. Собрали главные факты из жизни Захара Прилепина: основную информацию о его творчестве, политике, семье и карьере.
Читать дальше