Украинское руководство заявило о якобы готовности провести президентские выборы в неотдаленном будущем. При этом никаких действий пока не последовало. По мнению российского писателя Захара Прилепина, западные лидеры не позволят Киеву организовать президентские выборы. Так он высказался в беседе с ТАСС.
Захар Прилепин предположил, что результаты выборов на Украине, вероятно, не будут отвечать ожиданиям Запада. Именно такого итога не допустят «сторонники» Киева.
«Я про это давно уже говорил всем нашим европейским товарищам, журналистам, которые к нам приезжали. Я говорил: “Мы готовы в Донбассе проводить выборы”. Я тогда был советником бывшего главы ДНР Александра Захарченко в присутствии всех мировых европейских наблюдателей: “Приходите все и сопровождайте каждого голосующего — и вы получите ровно то, что вы не желаете получить”, — рассказал писатель.
По мнению аналитика Патрика Хеннингсена, Запад способен организовать переворот для смещения главы киевского режима Владимира Зеленского с его поста. «Союзники» Украины могут предотвратить выборы на Украине.