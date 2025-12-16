Эксперт де Зайас: возможное размещение войск НАТО в Украине приведет к эскалации

Лидеры стран Евросоюза 15 декабря выступили с совместным заявлением по итогам переговоров в Берлине. Подписанты считают, что гарантии Киеву должны включать создание возглавляемых Европой и состоящих из войск заинтересованных стран «многонациональных сил для Украины», которые должны быть сформированы в рамках «коалиции желающих» и при поддержке США. В заявлении указывается, что «эти силы будут помогать в восстановлении ВСУ, обеспечении контроля над воздушным пространством Украины и безопасности на море, а также посредством операций внутри Украины».-0-