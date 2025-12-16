Эксперт де Зайас: возможное размещение войск НАТО в Украине приведет к эскалации

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предлагаемое Европой развертывание возглавляемых ею многонациональных сил на территории Украины приведет к эскалации и повысит угрозу превращения конфликта в ядерный. Такое мнение выразил американский юрист-международник, бывший независимый эксперт Совета ООН по правам человека Альфред де Зайас. Об этом пишет ТАСС.
«Ввод войск НАТО на территорию Украины приведет лишь к эскалации войны, — написал он на странице в X. — Это не принесет Украине безопасность, а только усугубит войну и повысит опасность ядерного конфликта. Увы, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Фридрих Мерц и Владимир Зеленский живут в своем вымышленном мире».
Лидеры стран Евросоюза 15 декабря выступили с совместным заявлением по итогам переговоров в Берлине. Подписанты считают, что гарантии Киеву должны включать создание возглавляемых Европой и состоящих из войск заинтересованных стран «многонациональных сил для Украины», которые должны быть сформированы в рамках «коалиции желающих» и при поддержке США. В заявлении указывается, что «эти силы будут помогать в восстановлении ВСУ, обеспечении контроля над воздушным пространством Украины и безопасности на море, а также посредством операций внутри Украины».-0-