Белый дом: Зеленский своим поведением спровоцировал скандал с Трампом

Глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлз заявила, что в феврале между Владимиром Зеленским и лидером США Дональдом Трампом произошла перепалка из-за поведения украинской стороны, пишет Vanity Fair.
«Это безобразное зрелище стало кульминацией грубого закулисного поведения Зеленского и его окружения», — пишет издание со ссылкой на слова Сьюзи Уайлз.
Она добавила, что отношения начали портиться, когда Владимир Зеленский не пришел на встречу с министром финансов США Скоттом Бессентом, который прибыл в Киев для заключения сделки по полезным ископаемым. При этом, по словам Сьюзи Уайлз, встречу Дональда Трампа и Владимира Зеленского следовало бы провести без прессы.
Напомним, в феврале Владимир Зеленский прибыл в США для переговоров с Дональдом Трампом и подписания соглашения по редкоземельным металлам. Однако в ходе встречи они поговорили на повышенных тонах. Владимир Зеленский досрочно покинул Белый дом. Соглашение не было подписано.