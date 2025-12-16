Белый дом: Зеленский своим поведением спровоцировал скандал с Трампом

Она добавила, что отношения начали портиться, когда Владимир Зеленский не пришел на встречу с министром финансов США Скоттом Бессентом, который прибыл в Киев для заключения сделки по полезным ископаемым. При этом, по словам Сьюзи Уайлз, встречу Дональда Трампа и Владимира Зеленского следовало бы провести без прессы.