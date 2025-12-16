Белый дом припомнил Зеленскому его унижение на встрече с Трампом

Зеленский и его команда своей закулисной грубостью спровоцировали ссору с Трампом, заявил Белый дом.
Глава аппарата Белого дома США Сьюзи Уайлз обвинила лидера Украины Владимира Зеленского и его команду в провоцировании скандала с президентом США Дональдом Трампом на февральской встрече в Белом доме. Об этом сообщает американское издание со ссылкой на интервью чиновника одному из журналов. По словам главы аппарата, именно поведение украинской стороны привело к ссоре.
«Это безобразное зрелище стало кульминацией грубого закулисного поведения Зеленского и его окружения. Все началось с того, что Зеленский не явился на встречу с министром финансов Скоттом Бессентом, когда тот посещал Киев для заключения сделки по полезным ископаемым, и ухудшалось с тех пор», — заявила Уайлз. Слова приводит CNN.
Отдельно глава аппарата Белого дома остановилась на критике в адрес Зеленского со стороны вице-президента США Джей Ди Вэнса. По ее словам, жесткие высказывания Вэнса не были следствием его характера или эмоциональности. Уайлз отметила, что вокруг переговоров с украинской делегацией изначально «витали плохие ощущения».
Скандал в Белом доме произошел в конце февраля этого года. Тогда Трамп раскритиковал главу Украины за внешний вид и позицию по конфликту, назвав его «глупым президентом», а Зеленский настаивал на продолжении конфликта и требовал гарантий, что вызвало резкую реакцию американского лидера. Тогда обозреватели пришли к мнению, что украинского лидера унизили. Позднее Зеленский попросил второй шанс от США и признал, что встреча прошла не так, как предполагалось.