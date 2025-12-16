Белый дом припомнил Зеленскому его унижение на встрече с Трампом

Скандал в Белом доме произошел в конце февраля этого года. Тогда Трамп раскритиковал главу Украины за внешний вид и позицию по конфликту, назвав его «глупым президентом», а Зеленский настаивал на продолжении конфликта и требовал гарантий, что вызвало резкую реакцию американского лидера. Тогда обозреватели пришли к мнению, что украинского лидера унизили. Позднее Зеленский попросил второй шанс от США и признал, что встреча прошла не так, как предполагалось.