Белый дом припомнил Зеленскому его унижение на встрече с Трампом

Глава аппарата Белого дома США Сьюзи Уайлз обвинила лидера Украины Владимира Зеленского и его команду в провоцировании скандала с президентом США Дональдом Трампом на февральской встрече в Белом доме. Об этом сообщает американское издание со ссылкой на интервью чиновника одному из журналов. По словам главы аппарата, именно поведение украинской стороны привело к ссоре.

Глава аппарата Белого дома США Сьюзи Уайлз обвинила лидера Украины Владимира Зеленского и его команду в провоцировании скандала с президентом США Дональдом Трампом на февральской встрече в Белом доме. Об этом сообщает американское издание со ссылкой на интервью чиновника одному из журналов. По словам главы аппарата, именно поведение украинской стороны привело к ссоре.

«Это безобразное зрелище стало кульминацией грубого закулисного поведения Зеленского и его окружения. Все началось с того, что Зеленский не явился на встречу с министром финансов Скоттом Бессентом, когда тот посещал Киев для заключения сделки по полезным ископаемым, и ухудшалось с тех пор», — заявила Уайлз. Слова приводит CNN.

Отдельно глава аппарата Белого дома остановилась на критике в адрес Зеленского со стороны вице-президента США Джей Ди Вэнса. По ее словам, жесткие высказывания Вэнса не были следствием его характера или эмоциональности. Уайлз отметила, что вокруг переговоров с украинской делегацией изначально «витали плохие ощущения».

Скандал в Белом доме произошел в конце февраля этого года. Тогда Трамп раскритиковал главу Украины за внешний вид и позицию по конфликту, назвав его «глупым президентом», а Зеленский настаивал на продолжении конфликта и требовал гарантий, что вызвало резкую реакцию американского лидера. Тогда обозреватели пришли к мнению, что украинского лидера унизили. Позднее Зеленский попросил второй шанс от США и признал, что встреча прошла не так, как предполагалось.

Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
