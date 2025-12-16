Ричмонд
Иностранные журналисты смогут задать вопросы Путину во время прямой линии

Представители СМИ из недружественных государств смогут принять участие в программе «Итоги года с Владимиром Путиным». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Источник: Life.ru

Представитель Кремля пояснил, что среди аккредитованных СМИ будут корреспонденты из дружественных стран, а также представители тех иностранных СМИ, которые продолжают работу на территории России, несмотря на недружественный статус своих государств.

«Конечно, они будут, будут из дружественных стран и те, кто здесь продолжают работать из недружественных стран. Ну, я бы не сказал, что их здесь много работает, но всё равно есть те, кто последовательно здесь продолжает свою деятельность, и они будут здесь, будут на программе, у них будет возможность задать вопрос так же, как и у всех», — сказал Песков.

Ранее Песков рассказал, что президент РФ Владимир Путин каждый день готовится к предстоящей прямой линии, которая в этом году будет совмещена с пресс-конференцией. Главе государства регулярно передают подборки обращений, распределённые по тематическим направлениям. На прямую линию с президентом России Владимиром Путиным уже поступило более 1,6 миллиона обращений. На платформе MAX зафиксировано 327 тысяч вопросов, 702 тысячи звонков поступило на горячую линию, ещё 262 тысячи сообщений пришли по СМС. Кроме того, граждане направляли вопросы через соцсети, сайт, ММС и приложение.

Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

