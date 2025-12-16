Ричмонд
Песков пригласил ветеранов СВО пообщаться с Путиным в конце прямой линии

Ветераны спецоперации, помогающие с подготовкой «Итогов года с Владимиром Путиным» могут пообщаться с российским президентом после проведения программы. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Источник: Life.ru

«Вы обязательно подъезжайте в конце программы туда, где будет программа сама. Я уверен, что президент захочет и спасибо вам сказать, и пообщаться», — сказал представитель Кремля во время общения с ветеранами.

Ранее Life.ru писал, что на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным поступило более 1,6 миллиона обращений. На платформе MAX зафиксировано 327 тысяч вопросов, 702 тысячи звонков поступило на горячую линию, ещё 262 тысячи сообщений пришли по СМС. Кроме того, граждане направляли вопросы через соцсети, сайт, ММС и приложение.

Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

