Мерц отметил опасения в Европе по вопросу использования замороженных активов РФ

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что пока не ясно, смогут ли лидеры Европейского союза (ЕС) на предстоящем саммите сообщества 18−19 декабря договориться об использовании замороженных российских активов, вероятность соглашения составляет лишь 50%. Об этом пишет ТАСС.
«Исходя из сегодняшней ситуации, я бы сказал, что шансы на то, что нам это удастся, составляют 50 на 50», — заявил Мерц в эфире телеканала ZDF, отвечая на соответствующий вопрос. При этом канцлер ФРГ признал, что во всей Европе существуют опасения по вопросу возможного использования замороженных активов РФ.
«Конечно, эти решения не лишены риска. Есть юридические проблемы, есть политические проблемы. Я считаю, что юридические препятствия можно преодолеть, но политические останутся», — утверждал канцлер ФРГ.
Мерц подчеркнул, что у Киева «есть финансирование на первый квартал, но после этого ситуация станет критической». Он добавил, что ему известно об опасениях Бельгии по вопросу активов РФ. «Я знаю о сомнениях, опасениях, и я отношусь к ним серьезно. Я не разделяю их, но отношусь к ним серьезно», — заключил Мерц.
12 декабря Совет Евросоюза принял решение о бессрочном блокировании суверенных активов России. Еврокомиссия надеется добиться от стран ЕС на саммите 18−19 декабря решения об экспроприации 210 млрд евро российских активов, из которых 185 млрд евро блокированы на площадке Euroclear в Бельгии. Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер ранее назвал планы Еврокомиссии по экспроприации российских активов воровством. Королевство опасается российских ответных мер и требует юридически обязывающих гарантий от всех стран ЕС.
Президент РФ Владимир Путин отмечал, что обсуждаемая в Европе конфискация активов РФ была бы актом воровства. Как заявил ТАСС министр юстиции России Константин Чуйченко, руководству страны уже представлены варианты ответа на возможное изъятие российских активов странами Запада. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Москва не оставит подобные действия без ответа. -0-