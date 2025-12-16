Мерц отметил опасения в Европе по вопросу использования замороженных активов РФ

Мерц подчеркнул, что у Киева «есть финансирование на первый квартал, но после этого ситуация станет критической». Он добавил, что ему известно об опасениях Бельгии по вопросу активов РФ. «Я знаю о сомнениях, опасениях, и я отношусь к ним серьезно. Я не разделяю их, но отношусь к ним серьезно», — заключил Мерц.