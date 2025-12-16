«Давно известна страсть сержанта Варчука Дмитрия Викторовича с позывным Бонус к построениям на передовой. Пока сержант вылезал из блиндажа, добрая половина построившихся отправилась по госпиталям и моргам», — заявил представитель силовиков.
По данным собеседника агентства, у сержанта Дмитрия Варчука с позывным Бонус есть склонность к подобным построениям на линии соприкосновения. Во время одного из них украинские военные попали под огневой удар.
Ранее российские военные ликвидировали уникальную радиолокационную станцию RADA израильского производства в зоне специальной военной операции. В результате действий российских подразделений противник лишился более 250 человек личного состава, одной боевой машины системы «Град», артиллерийского орудия и двух десятков автомобилей. Также были уничтожены станция радиоэлектронной борьбы, три склада с материальными средствами и упомянутая радиолокационная станция израильского производства.
