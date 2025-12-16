Ричмонд
Главный сержант батальона ВСУ «Волкодавы» подставил военных под удар ТОС

Главный сержант одной из рот батальона «Волкодавы» 57-й бригады Вооружённых сил Украины (ВСУ) вновь подверг личный состав неоправданному риску, устроив построение на передовой, в результате чего половина военнослужащих получила ранения или была ликвидирована благодаря тяжёлой огнемётной системе (ТОС). Об этом сообщили РИА «Новости» в российских силовых структурах.

Источник: Life.ru

«Давно известна страсть сержанта Варчука Дмитрия Викторовича с позывным Бонус к построениям на передовой. Пока сержант вылезал из блиндажа, добрая половина построившихся отправилась по госпиталям и моргам», — заявил представитель силовиков.

По данным собеседника агентства, у сержанта Дмитрия Варчука с позывным Бонус есть склонность к подобным построениям на линии соприкосновения. Во время одного из них украинские военные попали под огневой удар.

Ранее российские военные ликвидировали уникальную радиолокационную станцию RADA израильского производства в зоне специальной военной операции. В результате действий российских подразделений противник лишился более 250 человек личного состава, одной боевой машины системы «Град», артиллерийского орудия и двух десятков автомобилей. Также были уничтожены станция радиоэлектронной борьбы, три склада с материальными средствами и упомянутая радиолокационная станция израильского производства.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.