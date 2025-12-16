Болгария получила от США последние два истребителя F-16 из первой партии

Ранее в октябре руководство ВВС сообщало, что на оперативное боевое дежурство новые самолеты смогут заступить во второй половине 2026 или уже в 2027 году, так как для новых машин не хватает обученных пилотов. На данный момент шесть болгарских пилотов завершили обучение, но на более старых моделях F-16, и должны пройти дополнительный инструктаж, только двое получили право быть командирами авиагруппы. Еще 15 продолжают обучение.