Глава аппарата Белого дома отреклась от слов о «личности алкоголика» у Трампа

Также в статье утверждалось, что глава аппарата Белого дома высказывалась о предпринимателе Илоне Маске и связывала его активность в соцсетях с употреблением наркотических веществ. Авторы публикации отмечали, что подобные заявления не основаны на личном опыте источника. После выхода материала Уайлз заявила, что журналисты исказили контекст и представили её слова в неверном виде. Она подчеркнула, что не делала подобных оценок в адрес президента США, его администрации и известных общественных деятелей.