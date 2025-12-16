Ричмонд
Глава аппарата Белого дома отреклась от слов о «личности алкоголика» у Трампа

Руководитель аппарата Белого дома опровергла приписанные ей резкие высказывания о президенте США Дональде Трампе и других американских политиках. Об этом Сьюзи Уайлз сообщила в социальных сетях.

Источник: Life.ru

«Опубликованная сегодня рано утром статья — это лицемерно сфабрикованная клеветническая статья, направленная против меня и лучшего президента, сотрудников Белого дома и членов кабинета министров в истории», — сообщила она.

Поводом стала публикация политического журнала Vanity Fair, в которой авторы со ссылкой на интервью утверждали, что Уайлз дала негативные характеристики ключевым фигурам американской политики. В материале говорилось, что Дональд Трамп якобы обладает «личностью алкоголика», а вице-президент Джей Ди Вэнс на протяжении многих лет придерживается конспирологических взглядов и изменил политическую позицию по прагматичным причинам.

Также в статье утверждалось, что глава аппарата Белого дома высказывалась о предпринимателе Илоне Маске и связывала его активность в соцсетях с употреблением наркотических веществ. Авторы публикации отмечали, что подобные заявления не основаны на личном опыте источника. После выхода материала Уайлз заявила, что журналисты исказили контекст и представили её слова в неверном виде. Она подчеркнула, что не делала подобных оценок в адрес президента США, его администрации и известных общественных деятелей.

Ранее британский активист и бывший кандидат в парламент от Brexit Party Джим Фергюсон сравнил отказ главаря киевского режима Владимира Зеленского от уступок по урегулированию украинского конфликта с плевком в лицо американскому президенту Дональду Трампу. Он обратил внимание, что США предоставили европейским странам возможность разрешить кризис дипломатическим путём, однако по его мнению, они предпочли продолжение боевых действий. И ЕС «может оставаться на поле битвы» уже без американцев.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

