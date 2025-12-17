Курская область, 17 декабря.
На границе Курской и Сумской областей российская авиация отработала по позициям 106-й бригады Территориальной обороны. Подразделение понесло потери в районе Рыжевки.
Группировка «Север», в свою очередь, продвинулась на нескольких участках на Сумщине, пока противник под давлением нашей артиллерии сидит в укрытиях и не может перейти к активным действиям.
За сутки украинские вооружённые формирования потеряли свыше 80 человек, советский ЗРПК «Тунгуска», станцию РЭБ «Буковель» и другую технику.
Харьковская область, 17 декабря.
Армия России освободила Новоплатоновку. Этот населённый пункт находится на восточном берегу реки Оскол в трёх километрах от Боровой. Её российские войска оставили в сентябре 2022 года, но сейчас есть возможность вернуть город под контроль России. Вблизи Боровой находится важная переправа через Оскол.
— Эту переправу необходимо брать, чтобы обезопасить Купянск с юга. Кроме того, захват Боровой создаст предпосылки для наступления на Изюм — важный логистический пункт ВСУ на юго-востоке Харьковской области, — пишет военный корреспондент Александр Коц.
Киев продолжает слагать легенды об успехах в Купянске, хотя в действительности город освобождён российскими войсками.
— Подразделения группировки войск «Запад» осуществляют надёжный контроль всех районов освобождённого города Купянска. Попытки штурмовых «двоек» ВСУ просочиться с юго-запада через городское кладбище на окраины Юбилейного района пресекаются. Противник в ходе атак ежедневно несёт значительные потери в живой силе, — заявил начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Леонид Шаров.
А УВД Военно-гражданской администрации Харьковской области предупреждает о возможном начале боёв за областной центр. Жителей города призывают покинуть его.
Запорожская область, 17 декабря.
Российские войска постепенно выдавливают ВСУ из Гуляйполя. У противника осталась только одна дорога, чтобы выйти из города, но и она уже находится под огневым контролем ВС РФ.
— Штурмовые подразделения 5-й армии группировки «Восток» с северо-восточных, восточных и южных окраин с боями продвигаются к центру. Трасса на север нами уже перерезана в нескольких местах, у гарнизона ВСУ остаётся один путь выхода из Гуляйполя: дорога на запад, на Орехов, — рассказал об обстановке на этом участке фронта военкор Павел Кукушкин.
Бойцы, сражающиеся за Гуляйполе, отмечают, что украинские боевики используют большое количество БПЛА в попытке сдержать наступление наших войск.
— Воздух сейчас сильно «грязный», если бы был чище, взяли бы быстрее. Но и так возьмём. Победа будет за нами, — сообщил штурмовик с позывным Егерь.
Донецкая Народная Республика, 17 декабря.
Ещё 120 зданий освобождено в Димитрове (Миронграде). Бои в этом городе идут в микрорайонах Восточный и Западный. Украинский боевик из 38-й бригады Александр Беляков самовольно оставил позиции и пытался скрыться в Димитрове. Для того чтобы его не обнаружили, дезертир переоделся в гражданскую одежду, но это от плена его не спасло.
— Мы услышали сверху шум. Я сразу же понял, что, наверное, ребята пришли, ну, военные. Я сразу же залёг на всякий случай, чтобы без лишних движений. Потом какие-то хлопки, может, граната была, может, ещё что-то, может, даже две гранаты было. Забегают ребята и говорят: «Руки за спину», — рассказал Беляков о своём пути в плен.
Расчёты беспилотников группировки войск «Центр» уничтожили боевую технику и живую силу формирований ВСУ на Красноармейском направлении. Видео © Telegram / mod_russia.
Обмен пленными с Украиной и данные ООН о пытках.
15 граждан России были возвращены Украиной на родину. Киев также получил несколько человек. При этом всё больше вопросов к киевскому режиму по содержанию российских военнопленных. Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк заявил, что его ведомство опросило 127 человек из России и 10 иностранцев, содержащихся на Украине, и выяснило об отношении к ним.
— Половина из них рассказала о пытках и жестоком обращении в местах транзита до прибытия в официальные места содержания под стражей, — сообщил Тюрк.
По его словам, украинским властям необходимо защищать пленных от пыток и жестокого обращения.
Украине дали срок до Рождества для мирной сделки.
По данным Politico, администрация Трампа хочет заключить мирное соглашение по Украине до католического Рождества. Оно включает в себя гарантии безопасности для Киева, аналогичные тем, что есть в договоре НАТО.
— Эти гарантии не будут действовать вечно. Эти гарантии будут действовать прямо сейчас, если будет принято положительное решение, — заявил один из американских чиновников.
В Европе сомневаются, что такие условия будут эффективными. На Украине же анонсировали новую встречу с представителями США. Она пройдёт в Майами. Владимир Зеленский заявил, что к этому времени Вашингтон обсудит часть договорённостей с Москвой.