Соединённые Штаты полностью запретили въезд гражданам семи стран

Администрация США объявила о введении полного запрета на въезд в страну для граждан семи стран Африки и Азии. Как следует из заявления Белого дома, новые и ужесточённые ограничения коснутся Буркина-Фасо, Мали, Нигера, Южного Судана и Сирии. Информация об этом опубликована на официальном сайте Белого дома.

Источник: Life.ru

Кроме того, под полный запрет теперь попадают Лаос и Сьерра-Леоне, против которых ранее действовали лишь частичные ограничения. Решение было принято по результатам недавнего анализа, отмечается в официальном документе.

Ранее американский лидер Дональд Трамп высказался о миграционной политике Европы. По его словам, страны ЕС могут столкнуться с катастрофическими последствиями своей миграционной и энергетической политики. Ранее он уже заявлял о влиянии массовой миграции на облик таких столиц, как Париж и Лондон, утверждая, что города изменились до неузнаваемости. Член конституционного комитета Совета Федерации Алексей Пушков заявлял, что британцы уже утратили контроль над своей столицей из-за миграции, и вскоре могут потерять всю страну.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

