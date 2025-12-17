Ранее американский лидер Дональд Трамп высказался о миграционной политике Европы. По его словам, страны ЕС могут столкнуться с катастрофическими последствиями своей миграционной и энергетической политики. Ранее он уже заявлял о влиянии массовой миграции на облик таких столиц, как Париж и Лондон, утверждая, что города изменились до неузнаваемости. Член конституционного комитета Совета Федерации Алексей Пушков заявлял, что британцы уже утратили контроль над своей столицей из-за миграции, и вскоре могут потерять всю страну.