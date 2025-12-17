Макрон призвал ЕС устранить торговый дисбаланс с Китаем

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европейский союз должен устранить торговый дисбаланс с Китаем за счет внутренних реформ и сотрудничества с Пекином. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление президента Франции Эммануэля Макрона в колонке для британской газеты Financial Times.
«Профицит торгового баланса Китая с остальным миром сейчас достигает невероятной суммы в $1 трлн. Его профицит с ЕС за 10 лет почти удвоился и составил 300 млрд евро. Сочетание американских тарифов и вялого внутреннего спроса означает, что китайский экспорт теперь хлынул в Европу. Это нежизнеспособно — ни для Европы, ни для Китая», — написал Макрон. При этом он отверг возможность введения пошлин или квот на товары из КНР, назвав такой шаг «конфронтационным ответом», но предупредил, что продолжение движения в этом направлении приведет к «суровому торговому спору».
Президент Франции предложил некоторые меры по исправлению сложившегося положения, в том числе за счет увеличения конкурентоспособности внутри ЕС, инвестиций в инновации и научные разработки при эффективной системе контроля и наказания тех, кто нарушает правила. Макрон назвал важным и то, чтобы правительства стран, входящих в ЕС, больше инвестировали в европейские компании. Также французский лидер призвал исправить дисбаланс в сфере прямых иностранных инвестиций, указав на то, что ЕС инвестировал около 240 млрд евро в Китай, а Пекин в ответ — около 65 млрд евро.
Макрон упомянул лидирующие позиции КНР «в области энергетического перехода и технологий чистой мобильности», заметив, что Европа продолжает лидировать во многих секторах услуг. «ЕС должен быть открыт для инвестиций из Китая в те отрасли, где он является лидером, при условии, что китайские компании будут способствовать созданию рабочих мест и инноваций, делиться технологиями. В то же время европейская индустрия услуг должна продолжать инвестировать и развиваться на китайском рынке», — написал президент Франции. Устранение глобальных дисбалансов он назвал главным приоритетом председательства Франции в Группе семи (G7) в 2026 году. -0-