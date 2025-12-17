Макрон призвал ЕС устранить торговый дисбаланс с Китаем

«Профицит торгового баланса Китая с остальным миром сейчас достигает невероятной суммы в $1 трлн. Его профицит с ЕС за 10 лет почти удвоился и составил 300 млрд евро. Сочетание американских тарифов и вялого внутреннего спроса означает, что китайский экспорт теперь хлынул в Европу. Это нежизнеспособно — ни для Европы, ни для Китая», — написал Макрон. При этом он отверг возможность введения пошлин или квот на товары из КНР, назвав такой шаг «конфронтационным ответом», но предупредил, что продолжение движения в этом направлении приведет к «суровому торговому спору».