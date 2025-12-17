Мерц оценил шансы на принятие решения ЕС по российским замороженным активам

«Я бы сказал, что шансы на то, что мы этого добьемся (решения об использовании активов в пользу Украины — ред.), составляют 50 на 50», — заявил Мерц.
Он отметил, что в курсе сомнений, которые высказывают некоторые страны ЕС, в частности Бельгия и Италия, по вопросу правомерности использования российских активов для поддержки Украины и «может их понять».
«Я только говорю, что, с другой стороны, если мы не совершим этот прыжок сейчас и не примем решение, которое мы могли бы принять, чтобы остановить это продвижение российской армии, то когда же тогда?» — высказался Мерц.
Ситуация с российскими активами.
После начала спецоперации Евросоюз и страны G7 заблокировали около половины российских валютных резервов. Более 200 миллиардов евро находится в ЕС, в основном на счетах Euroclear. Москва сделала ответный шаг: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа «С». Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
ЕС, обещавший помогать Киеву настолько долго, насколько потребуется, исчерпал все имевшиеся ресурсы, а выделять деньги из собственного бюджета страны сообщества не хотят. Сейчас Еврокомиссия добивается согласия Бельгии на использование российских активов.
Речь идет о сумме от 185 до 210 миллиардов евро в виде так называемого репарационного кредита. Утверждается, что Украина вернет его после окончания конфликта, если Москва «выплатит ей материальный ущерб».
Власти королевства пока отказываются выполнить это требование ЕС. Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер назвал предложение Еврокомиссии воровством и не исключил подачу обращения в суд.
Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро утверждал, что решение о конфискации активов могут принять на саммите Евросоюза 18 декабря.
В понедельник Центробанк подал к Euroclear иск на сумму свыше 18 триллионов рублей, назвав планы ЕК незаконными и обвинив депозитарий в нанесенном ущербе.