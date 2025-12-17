Киев объявил принудительную эвакуацию семей в Святогорске и восьми сёлах ДНР

Ранее сообщалось, что украинские военные сталкиваются с осложнением обстановки на отдельных участках фронта в Запорожской области. Военный аналитик и блогер Юрий Подоляка сообщал о проблемах ВСУ в районе Гуляйполя. По его оценке, напряжение сохраняется на линии обороны вблизи реки Ганчур. Он также отмечал, что украинская сторона ведёт работы по созданию новой линии обороны на западном берегу реки Верхняя Терса.