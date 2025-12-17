Киев объявил принудительную эвакуацию семей в Святогорске и восьми сёлах ДНР

«Объявлена обязательная принудительная эвакуация семей с детьми из отдельных населённых пунктов Святогорской общины», — говорится в заявлении, опубликованном в соцсетях администрации.
Решение касается города Святогорска и восьми близлежащих сёл на севере Донецкой Народной Республики. Власти уточнили, что мера распространяется на Богородичное, Татьяновку, Долину, Краснополье, Мазановку, Маяки, Сидоровку и Пришиб. Количество жителей, которых затронет эвакуация, в сообщении не указано.
Святогорск находится в северной части региона и остаётся под контролем украинских сил. До начала боевых действий в городе проживало около 4,2 тысячи человек. В населённом пункте расположена Успенская Святогорская лавра, один из крупнейших монастырей канонической Украинской православной церкви.
Ранее сообщалось, что украинские военные сталкиваются с осложнением обстановки на отдельных участках фронта в Запорожской области. Военный аналитик и блогер Юрий Подоляка сообщал о проблемах ВСУ в районе Гуляйполя. По его оценке, напряжение сохраняется на линии обороны вблизи реки Ганчур. Он также отмечал, что украинская сторона ведёт работы по созданию новой линии обороны на западном берегу реки Верхняя Терса.
