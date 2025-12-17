«Главное, чтобы он не плюнул на это все». Лукашенко о роли Трампа в судьбе Украины

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Очень многое в вопросе урегулирования конфликта в Украине зависит от позиции США и Президента этой страны Дональда Трампа. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в интервью американской телекомпании «Ньюсмакс», передает корреспондент БЕЛТА.
«Теперь очень многое зависит от позиции Трампа и Соединенных Штатов Америки. Главное, чтобы Трамп от этой позиции не отступил. Он человек с характером, порой импульсивный. Чтобы он не плюнул на это все, рукой не махнул и не ушел в сторону. Если он будет настойчиво двигаться в этом плане, значит, результат будет. Европейцам нечего здесь гвалтом кричать», — заявил глава государства.
Отвечая на вопрос, что произойдет, если Дональд Трамп все же разочаруется в перспективах мирного урегулирования конфликта в Украине и просто отойдет от этой темы, Александр Лукашенко сказал: «Война продолжится. Война продолжится, пока в Украине не возобладают силы, которые вынудят Зеленского пойти на мир. А эти силы заставят Зеленского пойти на мир тогда, когда начнет рушиться фронт полностью. Хотя уже начало это видно сейчас».-0-