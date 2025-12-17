«Главное, чтобы он не плюнул на это все». Лукашенко о роли Трампа в судьбе Украины

«Теперь очень многое зависит от позиции Трампа и Соединенных Штатов Америки. Главное, чтобы Трамп от этой позиции не отступил. Он человек с характером, порой импульсивный. Чтобы он не плюнул на это все, рукой не махнул и не ушел в сторону. Если он будет настойчиво двигаться в этом плане, значит, результат будет. Европейцам нечего здесь гвалтом кричать», — заявил глава государства.