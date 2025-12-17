Госдеп одобрил возможное обслуживание японских эсминцев с системой Aegis

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госдепартамент США одобрил потенциальное техническое обслуживание японских эсминцев с системой боевого управления Aegis на сумму $100,2 млн. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на Агентство по сотрудничеству в области безопасности Пентагона, отвечающее за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам.