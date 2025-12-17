Как договориться о мире в Украине и чем закончится война? Рецепт от Лукашенко

В этом плане он напомнил о лицемерной позиции европейских политиков, когда в Минске в 2015 году достигли мирных договоренностей по Украине. «Если бы тогда европейцы не заняли глупую позицию… А они хотели сделать так, чтобы у украинцев, как потом Меркель (экс-канцлер Германии Ангела Меркель. — Прим. БЕЛТА) заявила, было время перевооружиться и дать отпор России. Оказывается, не о мире приехали сюда договариваться, а о будущей войне, — сказал Президент. — Договор тогда был заключен. Посредниками, можно сказать, были европейцы — Германия и Франция. Чем это закончилось? Ничем. Я тогда предлагал, что в эту компанию надо включить американцев, без Америки никакого там мира не будет. Если бы тогда были реализованы соглашения, которые были достигнуты здесь, в Минске, войны бы не было».