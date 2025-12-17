Как договориться о мире в Украине и чем закончится война? Рецепт от Лукашенко

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко уверен, что конфликт в Украине, как и все другие, рано или поздно закончится миром. Но важно сделать это раньше, чтобы предотвратить новые человеческие жертвы. Об этом глава государства заявил в интервью американской телекомпании «Ньюсмакс», передает корреспондент БЕЛТА.
Почему один Трамп вопрос о мире не решит? Что надо сделать в первую очередь? Как Лукашенко предлагает заморозить конфликт? Что способно подтолкнуть конфликтующие стороны к миру? Какие нужны гарантии?
«Любая война заканчивается миром. Классика. И эта война закончится миром. Чем раньше, тем меньше погибнет людей. Я часто говорю по-мужски: знаете, ну погиб и погиб, а сколько искалеченных людей с этой войны возвращается! С ними как быть? Без ног, без рук», — сказал Президент.
Почему один Трамп вопрос о мире не решит?
Александр Лукашенко отметил, что если бы вопрос мирного урегулирования зависел только от Президента США Дональда Трампа, то с учетом его нынешней политики война бы давно закончилась. Но это многосторонний процесс. «Здесь две конфликтующие еще стороны — Россия и Украина. Ну и нас же туда еще присоединили — Беларусь. Мы граничим с этим конфликтом, и нам тоже небезразлично, как там будут развиваться события и чем это закончится. И один Трамп этот вопрос не решит», — констатировал белорусский лидер.
Глава государства рассказал, что еще в телефонном разговоре с Дональдом Трампом перед его встречей с Президентом России на Аляске в августе этого года предупреждал, что надо настроиться на тяжелую работу, ведь с наскока решить эту проблему не получится. «Я тогда посоветовал ему, чтобы он предпринял всяческие усилия, чтобы договориться с Россией остановить войну», — сказал он.
Что надо сделать в первую очередь?
Александр Лукашенко считает, что обсуждать детали мира можно и месяцы, и даже годы, но важно сделать главное — остановить стрельбу на фронте и прекратить всякое движение в направлении войны. Президент привел пример, что мирный договор между Россией (а прежде — СССР) и Японией не заключен до сих пор, но это не мешает странам сотрудничать на протяжении десятилетий.
«Поэтому главное сегодня — остановить бойню, чтобы не гибли люди, — подчеркнул белорусский лидер. — Люди не гибнут — тогда сидите и договаривайтесь о чем угодно. И территориально, и еще как-то».
Как Лукашенко предлагает заморозить конфликт?
Глава государства при этом считает важным «заморозить этот конфликт от начала до конца» — остановить боестолкновения так, чтобы у России не было настороженности, что это время может просто использоваться для перевооружения Украины: «Сделать так, чтобы никто не был насторожен, что вот мы остановили конфликт (в тот период, когда Россия побеждает, это действительно так)… Чтобы у России не было настороженности в этом плане, надо сделать все, чтобы Украина и ее армия не перевооружалась в это время, чтобы американцы не поставляли туда оружие вместе с европейцами».
В этом плане он напомнил о лицемерной позиции европейских политиков, когда в Минске в 2015 году достигли мирных договоренностей по Украине. «Если бы тогда европейцы не заняли глупую позицию… А они хотели сделать так, чтобы у украинцев, как потом Меркель (экс-канцлер Германии Ангела Меркель. — Прим. БЕЛТА) заявила, было время перевооружиться и дать отпор России. Оказывается, не о мире приехали сюда договариваться, а о будущей войне, — сказал Президент. — Договор тогда был заключен. Посредниками, можно сказать, были европейцы — Германия и Франция. Чем это закончилось? Ничем. Я тогда предлагал, что в эту компанию надо включить американцев, без Америки никакого там мира не будет. Если бы тогда были реализованы соглашения, которые были достигнуты здесь, в Минске, войны бы не было».
Александр Лукашенко убежден, что если бы Дональд Трамп в то время возглавлял США и проводил свою нынешнюю политику, то он не был бы в стороне и войны, скорее всего, удалось бы избежать.
Что способно подтолкнуть конфликтующие стороны к миру?
Рассуждая о том, как в нынешних условиях конфликтующим сторонам достичь мира, Александр Лукашенко высказал мнение, что к этому подтолкнет складывающаяся вокруг обстановка. Например, он не исключил, что эскалация может привести к мобилизации в России. «Это будет хорошо для России? Не будет хорошо, — отметил глава государства. — Ну что, россиянам нравится, что идет война? Конечно, нет».
«Ну и потом, Путин мне часто об этом говорит: “Воюем-то друг против друга — свои люди”. Тут и психология, и многие-многие вопросы», — сказал Александр Лукашенко.
«Зеленский прекрасно должен понимать и понимает, что это (продолжение и эскалация конфликта. — Прим. БЕЛТА) может закончиться тем, что Украины не будет», — добавил Президент.
«И вот эти вот факторы. Плюс давление Трампа на одного, на второго. Давление внешнее. Если не договорятся сейчас, это давление внешнее еще более усилится. Вот эти факторы довлеют над двумя президентами. И они понимают, что надо остановиться, надо договориться», — заявил белорусский лидер.
Какие нужны гарантии?
По словам Президента, в процессе выработки договоренностей нужны определенные гарантии, которые обеспечат долгосрочный мир. «Должны быть гарантии. Россия хочет гарантий, чтобы это было навсегда. Я это знаю. Россия хочет заключить такой мирный договор, чтобы никогда больше война не началась. В этом заинтересована и Украина. Трамп готов выступить гарантом этого. Все есть. Поэтому надо ускориться», — сказал глава белорусского государства.
Александр Лукашенко отметил, что Дональд Трамп в данном случае больше поджимает Владимира Зеленского, который не хочет идти на сделку. «Почему не хочет? Потому что европейцы ввязались в это, и они ему нашептывают на ухо, что они будут помогать Зеленскому воевать. Ничего они не помогут. У них нет того ресурса, который есть у Соединенных Штатов Америки. И если американцы от этого отойдут, эскалации не избежать. И вот тогда Макрон, Мерц и Стармер (нынешние руководители Франции, Германии и Великобритании. — Прим. БЕЛТА) поймут свою ошибку», — заявил Президент Беларуси. -0-