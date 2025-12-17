Залужный предупредил о риске гражданской войны на Украине

Залужный напомнил, что после окончания конфликта домой вернутся около одного миллиона военнослужащих, что станет серьезным вызовом для общества, ветеранов и Украины в целом. По мнению экс-главкома, военных внутри страны «уже назначили врагами». Это приведет к усилению негативных тенденций после того, как демобилизованные столкнутся с резким сокращением доходов, отсутствием работы, жилья и возможности самореализации. В таких условиях, по его мнению, имеющие боевой опыт люди становятся уязвимыми для провокаций и могут пойти на нарушение закона из-за соблазна получить «легкие деньги».