Что хочет Путин? Лукашенко в интервью американской журналистке поделился инсайдом

«Ну и потом, говорю вам как старый политик: если ты живешь рядом с этим “спящим медведем”, ну не буди его, найди нормальные отношения, — отметил глава государства, говоря об упущенных возможностях для мирного сосуществования. — Ведь при мне было (я это знаю, видел, участвовал в этих переговорах): Россия договорилась с Украиной и по вопросам Крыма, и по вопросам безопасности. И то, что в Крыму военные базы (они Украине не нужны были) будут российскими. Россия поставляла в два раза дешевле энергоресурсы Украине, нежели они стоили в мире. Я видел это при Ельцине и при Путине. Были нормальные отношения».