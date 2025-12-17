Что хочет Путин? Лукашенко в интервью американской журналистке поделился инсайдом

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент России Владимир Путин желает достижения мира. Об этом глава белорусского государства Александр Лукашенко заявил в интервью американской телекомпании «Ньюсмакс», передает корреспондент БЕЛТА.
«Я сейчас уверен, что Путин хочет мира. Не буду называть причины. Вы их хорошо знаете. Это и внутренние причины, и внешние. То же самое хочет и Зеленский. Уверен. Особенно сейчас. Он хочет мира. Но их взгляды на то, чем должна закончиться война, разные», — сказал белорусский лидер.
Александр Лукашенко поддержал позицию Президента США Дональда Трампа, который говорит, что в вопросе прекращения конфликта в Украине надо исходить из реалий — результатов этой войны на сегодняшний день.
Интервьюер Грета Конвей Ван Састерен поинтересовалась мнением главы белорусского государства насчет того, почему Президент России начал военные действия в Украине и к чему стремился.
Отвечая на этот вопрос, Александр Лукашенко напомнил о совокупности причин, которые привели к конфликту. Причем все начиналось с притеснения в Украине русскоязычного населения, а в Одессе и вовсе сожгли таких людей, считая их врагами. «Эта политика была возведена в ранг в Украине», — констатировал белорусский лидер.
Президент Беларуси при этом привел понятную для американской аудитории аналогию с соседней для США Мексикой, отметив, что если бы там так поступали с проамерикански настроенными людьми, которые живут в приграничье, то Америка буквально бы стерла эту страну с лица земли. «Не дай бог, конечно. Я просто в пример это привожу», — отметил глава государства.
Александр Лукашенко обратил внимание, что если украинским властям действительно хотелось выстроить определенную языковую политику, то это следовало делать спокойно и шаг за шагом, на протяжении многих лет. Но было решено просто «заткнуть рот» русскоязычному населению.
«Ну и потом, говорю вам как старый политик: если ты живешь рядом с этим “спящим медведем”, ну не буди его, найди нормальные отношения, — отметил глава государства, говоря об упущенных возможностях для мирного сосуществования. — Ведь при мне было (я это знаю, видел, участвовал в этих переговорах): Россия договорилась с Украиной и по вопросам Крыма, и по вопросам безопасности. И то, что в Крыму военные базы (они Украине не нужны были) будут российскими. Россия поставляла в два раза дешевле энергоресурсы Украине, нежели они стоили в мире. Я видел это при Ельцине и при Путине. Были нормальные отношения».
«Нет, надо было устроить, не без помощи американцев, и особенно европейцев, этот Майдан (конец 2013 — начало 2014 годов. — Прим. БЕЛТА). Перевернули все, свергли действующего Президента — он (речь о Викторе Януковиче. — Прим. БЕЛТА) вынужден был покинуть страну. И прочее, прочее, прочее. Много можно таких причин назвать. И они будут не в пользу Украины», — сказал Александр Лукашенко. -0-