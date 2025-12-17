Лукашенко: продолжение войны в Украине приведет к глобальному конфликту

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Продолжение войны в Украине приведет к глобальному конфликту. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в интервью американской телекомпании «Ньюсмакс», передает корреспондент БЕЛТА.
«Самое опасное, если этот конфликт будет продолжаться и будет продолжаться эта эскалация, то это вообще может тяжело закончиться для Европы и для мира. Это обязательно перерастет в какой-нибудь глобальный конфликт. Поэтому его надо потушить, пока возможно. Сейчас, как никогда, есть такая возможность, когда американцы серьезно подключились к этому вопросу, — сказал Александр Лукашенко. — Это ваш (американцев. — Прим. БЕЛТА) важнейший внешнеполитический вопрос. Никакие Тайвань, другие конфликты в мире и проблемы не могут перекрыть этот вопрос. Потому что, повторяю, продолжение конфликта приведет к глобальному конфликту. С применением всех вооружений, которые есть у стран. Этого допустить нельзя».
По словам Президента, ничего хорошего продолжение конфликта не сулит и для самой Украины. «Если Украина считает, что она может победить Россию и готова вести войну, ну, пусть воюет. С моей точки зрения (думаю, и Трамп придерживается такой позиции), если дальше так воевать, то Украина вообще исчезнет с карты, вообще перестанет существовать», — заявил белорусский лидер. -0-