Лукашенко: продолжение войны в Украине приведет к глобальному конфликту

«Самое опасное, если этот конфликт будет продолжаться и будет продолжаться эта эскалация, то это вообще может тяжело закончиться для Европы и для мира. Это обязательно перерастет в какой-нибудь глобальный конфликт. Поэтому его надо потушить, пока возможно. Сейчас, как никогда, есть такая возможность, когда американцы серьезно подключились к этому вопросу, — сказал Александр Лукашенко. — Это ваш (американцев. — Прим. БЕЛТА) важнейший внешнеполитический вопрос. Никакие Тайвань, другие конфликты в мире и проблемы не могут перекрыть этот вопрос. Потому что, повторяю, продолжение конфликта приведет к глобальному конфликту. С применением всех вооружений, которые есть у стран. Этого допустить нельзя».