Лукашенко о Крыме: украинцы просто отдали эту землю россиянам, за нее никто не воевал

«Никакой войны в Крыму не было. Сегодня Зеленский и власти украинские говорят, что Крым украинский. Крым — это вообще жемчужина. Кому бы он ни принадлежал, это — жемчужина, райский уголок, — отметил Александр Лукашенко. — Они говорят, что война началась. Война — когда лоб в лоб с оружием в руках воюют две стороны. В Крыму не было ни одного выстрела со стороны украинцев. Ну, а россиянам зачем было стрелять, когда они заняли и освободили, как они говорят, Крым? Стрелять не надо было, потому что за Крым никто не воевал. За Крым никто не сражался. Это было на моих глазах. Ни одного выстрела со стороны Украины».