Лукашенко о Крыме: украинцы просто отдали эту землю россиянам, за нее никто не воевал

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Украина просто отдала Крым в 2014 году России, за эту землю никто не воевал. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в интервью американской телекомпании «Ньюсмакс», передает корреспондент БЕЛТА.
Интервьюер Грета Конвей Ван Састерен в одном из вопросов упомянула о Крыме, с которого, по утверждению украинской стороны, в 2014 году началась война.
«Никакой войны в Крыму не было. Сегодня Зеленский и власти украинские говорят, что Крым украинский. Крым — это вообще жемчужина. Кому бы он ни принадлежал, это — жемчужина, райский уголок, — отметил Александр Лукашенко. — Они говорят, что война началась. Война — когда лоб в лоб с оружием в руках воюют две стороны. В Крыму не было ни одного выстрела со стороны украинцев. Ну, а россиянам зачем было стрелять, когда они заняли и освободили, как они говорят, Крым? Стрелять не надо было, потому что за Крым никто не воевал. За Крым никто не сражался. Это было на моих глазах. Ни одного выстрела со стороны Украины».
Реагируя на уточнение, что Россия аннексировала Крым, Президент Беларуси сказал: «Можно говорить “аннексировали”, можно “освободить”, можно “захватить”. Это философский вопрос. Не в этом дело. Но если это твоя земля, ты почему не защищал эту землю? Украинцы ее отдали, они ее просто отдали россиянам. Я когда-то об этом говорил, что там россияне поступили разумно. Они договорились с теми, кто должен был защищать Крым, и таким образом Крым фактически был сдан “зеленым человечкам”, как вы их называли тогда».-0-