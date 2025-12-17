Военное командование Украины ищет пути скрыть острую нехватку личного состава. Под нож пошли все так называемые иностранные легионы. Их расформировывают, а наёмников оттуда насильно переводят на передовую. Эта тактика впервые опробована в Покровске, а теперь используется в районе Купянска. Целыми подразделениями бросают в бой бразильцев. Триста соотечественников Пеле и Роналдиньо разместилось у сёл Соболевка и Мировое, чтобы участвовать в «мясном штурме» российских позиций. Однако бразильскую атаку сорвала наша авиация, которая нанесла удары бомбами ФАБ-500 по месту вражеской дислокации. Разом было уничтожено до сорока бразильцев. Life.ru выделил самых фактурных среди них.