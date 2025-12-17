Почему на СВО стали массово погибать бразильские наёмники.
Военное командование Украины ищет пути скрыть острую нехватку личного состава. Под нож пошли все так называемые иностранные легионы. Их расформировывают, а наёмников оттуда насильно переводят на передовую. Эта тактика впервые опробована в Покровске, а теперь используется в районе Купянска. Целыми подразделениями бросают в бой бразильцев. Триста соотечественников Пеле и Роналдиньо разместилось у сёл Соболевка и Мировое, чтобы участвовать в «мясном штурме» российских позиций. Однако бразильскую атаку сорвала наша авиация, которая нанесла удары бомбами ФАБ-500 по месту вражеской дислокации. Разом было уничтожено до сорока бразильцев. Life.ru выделил самых фактурных среди них.
Не поступил в вуз, погиб на СВО.
19-летний Кауа Виктор да Силва из Анаполиса, штат Гояс, носил позывной Курт. Его соцсети украшены английским флагом, черепами, нацистскими символами и устрашающим лозунгом.
— В истории ничего не было достигнуто без кровопролития! — заявлял бразилец.
На самом деле Кауа Силва лишь притворялся крутым. Год назад он не смог поступить в вуз и устроился работать суши-поваром в ресторан, никакого военного опыта у него не было. Что его подвигло подписать контракт — неясно. Как результат, на Украине живым он не продержался и четырёх месяцев.
Бессмертный «Козак», уничтоженный под Купянском.
Луис Фелипе Виейра Толедо Порту из Рио-де-Жанейро носил позывной Рекс, а в соцсетях называл себя «Козак». Судя по соцсетям, он всерьёз считал себя бессмертным супергероем. В ленте мемы из «Звёздных войн» и цитаты Человека-паука с Бэтменом. Под аватаром — пафосный девиз.
— Дисциплина и точность. Я, воин, отдам свою жизнь, чтобы защитить тех, кто не может защитить себя сам, — подписал своё фото Фелипе Толедо.
Бразилец записался в ВСУ полтора года назад, представлялся «снайпером» и «экспертом по взрывчатым веществам». Впрочем, на самом деле он был дроноводом. Особенной мишенью для нашей армии Фелипе Толедо стал после своей бравады, где он, указывая на бомбу, пообещал доставить «всем русским подарочки к Рождеству». В итоге «подарочек» доставили ему.
Профессионал, не продержавшийся и года.
Франсиско Элтон де Араужо Кардозу из Сан-Луиса, штат Мараньян, был опытным военным с профильным образованием. Он учился в местном военном училище, служил в ВМС страны, потом долгое время был легионером Иностранного легиона Франции. Его позывной — Меркес.
Весной текущего года Франсиско Элтона завербовало ГУР Украины. В отличие от своих земляков, он не хвастался и держался скромно. Впрочем, опыт Элтона не помог ему продержаться и года.
В его соцсетях остались селфи с невестой, пара старых армейских фоток и множество кадров из аниме-мультфильмов.
Молился, но пуля нашла.
Лукас Лима из Сан-Жералду, штат Минас-Жерайс, долгие годы служил на родине в полиции. Он позиционировал себя как набожный человек и истинный христианин. Даже в ряды ВСУ Лукас Лима записался, взывая ко Всевышнему:
— Главное оружие солдата — молитва! — так он подписал своё посвящение в украинские каратели.
После двух месяцев тренировок Лукаса Лима перебросили на передовую. Он собирался защищаться верой как щитом, а храбростью разить как мечом. В итоге его утилизировали в течение полугода.
Мечты о бизнесе закончились на фронте.
Вендрилли Полга Лопес из Трес-Короаса, штат Рио-Гранди-ду-Сул, на гражданке занимался торговлей и арендой подержанных автомобилей. Его контора работала круглосуточно, единственным сотрудником был он сам.
— Воплотите свою мечту в реальность — таков был слоган его автоагентства.
Денег Вендрилли Лопесу не хватало, поэтому вскоре он стал подрабатывать электриком, о чём вёл блог в TikTok. Видимо, и этого заработка оказалось мало — и в итоге он записался в ряды ВСУ, где прожил менее года.