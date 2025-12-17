Дмитриев: РФ может заменить Великобританию в технологическом соглашении с США

Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев прокомментировал приостановку соглашения Соединенных Штатов и Британии о технологиях, заявив, что Москва может заменить в нем Лондон.
— Возможно, Россия в конечном счете заменит Великобританию в крупном технологическом соглашении со Штатами. Британии нужно научиться решать настоящие проблемы, а не выдуманные, — написал он в социальной сети X.
10 декабря Кирилл Дмитриев назвал президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа «папочкой». Соответствующий комментарий появился от его имени в соцсети X.
Таким образом, он отреагировал на то, что глава Белого дома стал самым влиятельным человеком в Европе по версии издания Politico.
До этого глава РФПИ заявил, что крупнейшие дипломаты Европейского союза в панике. Он разместил опрос с вариантами действий, предложенными главой Министерства иностранных дел Польши Радославом Сикорским, среди которых капитуляция или попытка «сделать Европу снова великой».