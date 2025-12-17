Ричмонд
Дмитриев сообщил, что РФ может заменить Британию в технологической сделке с США

Глава Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев оценил приостановку технологического соглашения между США и Великобританией. По его словам, Россия потенциально способна занять место Британии в этом соглашении.

«Возможно, Россия в конечном счёте заменит Великобританию в крупном технологическом соглашении с США. Британии необходимо научиться решать настоящие проблемы, а не выдуманные», — написал Дмитриев в соцсети X.

Он уточнил, что приостановка соглашения связана с разочарованием американской стороны нежеланием Лондона решать вопросы с нетарифными барьерами. Британские чиновники, по данным Financial Times, рассчитывают восстановить переговорный процесс и вернуться к согласованной позиции с Вашингтоном.

Ранее пресс-бюро СВР России заявило о планах Великобритании, Франции и Германии использовать перспективы сближения с Китаем как рычаг давления на США. Европейские столицы намерены дать понять Вашингтону, что в случае несогласия с их позицией по урегулированию ситуации на Украине они могут активизировать взаимодействие с Пекином. Аналитики оценивают эти действия как попытку усилить переговорные позиции ЕС и давления на американское руководство.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

