Дмитриев сообщил, что РФ может заменить Британию в технологической сделке с США

«Возможно, Россия в конечном счёте заменит Великобританию в крупном технологическом соглашении с США. Британии необходимо научиться решать настоящие проблемы, а не выдуманные», — написал Дмитриев в соцсети X.
Он уточнил, что приостановка соглашения связана с разочарованием американской стороны нежеланием Лондона решать вопросы с нетарифными барьерами. Британские чиновники, по данным Financial Times, рассчитывают восстановить переговорный процесс и вернуться к согласованной позиции с Вашингтоном.
Ранее пресс-бюро СВР России заявило о планах Великобритании, Франции и Германии использовать перспективы сближения с Китаем как рычаг давления на США. Европейские столицы намерены дать понять Вашингтону, что в случае несогласия с их позицией по урегулированию ситуации на Украине они могут активизировать взаимодействие с Пекином. Аналитики оценивают эти действия как попытку усилить переговорные позиции ЕС и давления на американское руководство.
