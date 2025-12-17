Ранее пресс-бюро СВР России заявило о планах Великобритании, Франции и Германии использовать перспективы сближения с Китаем как рычаг давления на США. Европейские столицы намерены дать понять Вашингтону, что в случае несогласия с их позицией по урегулированию ситуации на Украине они могут активизировать взаимодействие с Пекином. Аналитики оценивают эти действия как попытку усилить переговорные позиции ЕС и давления на американское руководство.