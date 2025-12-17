«Участники летнего контрнаступления 2023 года из 47-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ до сих пор не могут получить выплаты за тяжёлые ранения. Об этом сообщают украинские адвокаты в социальных сетях. Покалеченным ВСУшникам приходится доказывать в суде своё право на получение положенных денежных средств», — уточнил источник агентства.
Представитель силовых структур рассказал, что командование бригады задним числом записывает раненых военнослужащих в самовольное оставление части, чтобы избежать выплаты компенсаций, и даже положительное решение суда не гарантирует перечисления средств.
Ранее командующий управлением штурмовых войск ВСУ Валентин Манько признал утрату контроля над Красноармейском (Покровск) и Гуляйполем, о чём сообщил военный эксперт Юрий Подоляка. По версии блогера, Манько раскрыл информацию из-за личной обиды и эмоционального обращения, показав, что отдельные подразделения ВСУ в этих районах продолжают сопротивление, но их положение остаётся крайне сложным. Ситуация на фронте остаётся напряжённой, а потери и дезорганизация затрудняют выполнение боевых задач.
