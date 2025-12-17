Бойцы 47-й бригады ВСУ уже два года не могут получить выплаты за тяжёлые ранения

«Участники летнего контрнаступления 2023 года из 47-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ до сих пор не могут получить выплаты за тяжёлые ранения. Об этом сообщают украинские адвокаты в социальных сетях. Покалеченным ВСУшникам приходится доказывать в суде своё право на получение положенных денежных средств», — уточнил источник агентства.