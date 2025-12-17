Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бойцы 47-й бригады ВСУ уже два года не могут получить выплаты за тяжёлые ранения

Солдаты 47-й отдельной механизированной бригады Вооружённых сил Украины (ВСУ), понёсшей большие потери летом 2023 года в Запорожской области, до сих пор не получили выплаты за тяжёлые ранения. Об этом сообщили в российских силовых структурах, пишет РИА «Новости».

«Участники летнего контрнаступления 2023 года из 47-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ до сих пор не могут получить выплаты за тяжёлые ранения. Об этом сообщают украинские адвокаты в социальных сетях. Покалеченным ВСУшникам приходится доказывать в суде своё право на получение положенных денежных средств», — уточнил источник агентства.

Представитель силовых структур рассказал, что командование бригады задним числом записывает раненых военнослужащих в самовольное оставление части, чтобы избежать выплаты компенсаций, и даже положительное решение суда не гарантирует перечисления средств.

Ранее командующий управлением штурмовых войск ВСУ Валентин Манько признал утрату контроля над Красноармейском (Покровск) и Гуляйполем, о чём сообщил военный эксперт Юрий Подоляка. По версии блогера, Манько раскрыл информацию из-за личной обиды и эмоционального обращения, показав, что отдельные подразделения ВСУ в этих районах продолжают сопротивление, но их положение остаётся крайне сложным. Ситуация на фронте остаётся напряжённой, а потери и дезорганизация затрудняют выполнение боевых задач.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Покровск (украинское название, российское — Красноармейск): описание и стратегическое значение одного из крупнейших городов Донбасса
Город с богатой историей и стратегическим значением, Красноармейск — крупный промышленный центр и транспортный узел Донбасса. В материале рассказываем главное об этом населенном пункте в контексте СВО и событий 2025 года.
Читать дальше