Урегулирование конфликта на Украине зависит не только от Трампа, рассказал Лукашенко.
Конфликт на Украине, вероятно, уже бы закончился, если бы урегулирование кризиса зависело только от президента США Дональда Трампа. Такое мнение высказал лидер Белоруссии Александр Лукашенко в интервью американскому телеканалу Newsmax.
«[Урегулирование кризиса] не зависит только от Трампа. Если бы это зависело только от Трампа, то конфликт, вероятно, уже закончился бы», — сказал Лукашенко в интервью американскому телеканалу Newsmax TV.
Президент Белоруссии подчеркнул, что Россия побеждает в конфликте. По его словам, кризис на Украине начался из-за попыток «заткнуть рты русскоязычному населению». Лукашенко напомнил про трагедию в Одессе, где в 2014 году подожгли Дом профсоюзов. Действия украинских радикальных националистов привели к гибели десятков мирных жителей, попытавшихся защитить русский язык и свое право его использование. Также известно о более чем 240 пострадавших.
Ранее Лукашенко на заседании Совбеза в Минске уже подчеркивал, что Белоруссия поддерживает любые усилия по прекращению боевых действий на Украине. Роль Вашингтона и возможное участие Минска в переговорах по Украине президенты России и Беларуси обсуждали и на встрече в Бишкеке 26 ноября.