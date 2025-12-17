Президент Белоруссии подчеркнул, что Россия побеждает в конфликте. По его словам, кризис на Украине начался из-за попыток «заткнуть рты русскоязычному населению». Лукашенко напомнил про трагедию в Одессе, где в 2014 году подожгли Дом профсоюзов. Действия украинских радикальных националистов привели к гибели десятков мирных жителей, попытавшихся защитить русский язык и свое право его использование. Также известно о более чем 240 пострадавших.