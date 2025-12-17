Ричмонд
Росгвардия обнаружила в ЛНР схрон с оружием производства Швеции и Германии

Сотрудники Росгвардии обнаружили схрон с зарубежным вооружением на территории Луганской Народной Республики. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Источник: Life.ru

Схрон выявили во время специальных мероприятий, проводившихся вблизи одного из населённых пунктов региона. Тайник был оборудован внутри кирпичной печи в заброшенном частном доме. Там находились противотанковый гранатомёт AT-4 шведского производства, пулемёт MG-42, изготовленный в Германии и рассчитанный на патроны стандарта НАТО, а также запас прочих боеприпасов.

Ранее химическая лаборатория Министерства обороны РФ установила, что боеприпас ВСУ, обнаруженный 8 сентября в Серебрянском лесничестве, является химическим и производится серийно. Исследованный объект представляет собой две стеклянные ёмкости с коричневой жидкостью и флакон с белым порошком, соединённые между собой. Специалисты пришли к выводу, что данный боеприпас предназначен для поражения личного состава токсичным хлорпикрином и может применяться с помощью беспилотника.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

