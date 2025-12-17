Росгвардия обнаружила в ЛНР схрон с оружием производства Швеции и Германии

Ранее химическая лаборатория Министерства обороны РФ установила, что боеприпас ВСУ, обнаруженный 8 сентября в Серебрянском лесничестве, является химическим и производится серийно. Исследованный объект представляет собой две стеклянные ёмкости с коричневой жидкостью и флакон с белым порошком, соединённые между собой. Специалисты пришли к выводу, что данный боеприпас предназначен для поражения личного состава токсичным хлорпикрином и может применяться с помощью беспилотника.