Росгвардия обнаружила в ЛНР схрон с оружием производства Швеции и Германии

Схрон выявили во время специальных мероприятий, проводившихся вблизи одного из населённых пунктов региона. Тайник был оборудован внутри кирпичной печи в заброшенном частном доме. Там находились противотанковый гранатомёт AT-4 шведского производства, пулемёт MG-42, изготовленный в Германии и рассчитанный на патроны стандарта НАТО, а также запас прочих боеприпасов.
Ранее химическая лаборатория Министерства обороны РФ установила, что боеприпас ВСУ, обнаруженный 8 сентября в Серебрянском лесничестве, является химическим и производится серийно. Исследованный объект представляет собой две стеклянные ёмкости с коричневой жидкостью и флакон с белым порошком, соединённые между собой. Специалисты пришли к выводу, что данный боеприпас предназначен для поражения личного состава токсичным хлорпикрином и может применяться с помощью беспилотника.
