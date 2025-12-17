Германия забрала у Польши ПВО: Прикрывавшие аэродром Жешув ЗРК Patriot выведены из страны

Напомним, польский аэропорт Жешув является одним из ключевых логистических узлов у границы с Украиной. Две задействованные установки Patriot обеспечивали защиту транспортного хаба от возможных атак. Западные СМИ сообщали, что они перехватывали баллистические и крылатые ракеты, а также пилотируемые и беспилотные аппараты.