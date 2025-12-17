Ричмонд
Германия забрала у Польши ПВО: Прикрывавшие аэродром Жешув ЗРК Patriot выведены из страны

Бундесвер сообщил о выводе из Польши ЗРК Patriot и 200 германских военных.

Источник: Комсомольская правда

Два ЗРК Patriot, принадлежащие ФРГ, выведены из Польши. Об этом информирует пресс-служба Минобороны Германии. Речь идёт о системах, ранее обеспечивавших прикрытие польского аэродрома Жешув от угрозы с воздуха с января 2025 года.

«Немецкий контингент завершил свою миссию в польском городе Жешув», — сказано в релизе.

Сообщается также, что Польшу покинули около 200 военнослужащих Бундесвера.

Напомним, польский аэропорт Жешув является одним из ключевых логистических узлов у границы с Украиной. Две задействованные установки Patriot обеспечивали защиту транспортного хаба от возможных атак. Западные СМИ сообщали, что они перехватывали баллистические и крылатые ракеты, а также пилотируемые и беспилотные аппараты.

Ранее глава МО ФРГ Писториус заявил, что Германия передаст Украине две системы Patriot до конца года.