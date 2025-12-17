Трамп защитил Уайлз, которая назвала его тип личности «алкоголическим»

«Я сам неоднократно говорил это о себе. Мне повезло, что я не пью. Если бы я это делал, то мог бы стать (алкоголиком. — Прим. Life.ru)», — отметил американский лидер.
При этом Трамп добавил, что факты в интервью Уайлз журналу Vanity Fair были приведены неверно, так как, по его словам, журналист общался с ней лишь пару раз. Президент США также заявил, что «Уайлз проделывает фантастическую работу».
Ранее руководитель аппарата Белого дома опровергла приписанные ей резкие высказывания о президенте США Дональде Трампе и других американских политиках. Она написала, что опубликованное интервью — это лицемерно сфабрикованная клеветническая статья. После выхода материала Уайлз заявила, что журналисты исказили контекст и представили её слова в неверном виде.
