Трамп защитил Уайлз, которая назвала его тип личности «алкоголическим»

Президент США Дональд Трамп не стал критиковать руководителя аппарата сотрудников Белого дома Сьюзи Уайлз после её заявления о том, что он обладает «алкоголическим типом личности». Вместо этого хозяин Белого дома согласился с этой характеристикой. Об этом республиканец заявил в беседе с The NYP.

Источник: Life.ru

«Я сам неоднократно говорил это о себе. Мне повезло, что я не пью. Если бы я это делал, то мог бы стать (алкоголиком. — Прим. Life.ru)», — отметил американский лидер.

При этом Трамп добавил, что факты в интервью Уайлз журналу Vanity Fair были приведены неверно, так как, по его словам, журналист общался с ней лишь пару раз. Президент США также заявил, что «Уайлз проделывает фантастическую работу».

Ранее руководитель аппарата Белого дома опровергла приписанные ей резкие высказывания о президенте США Дональде Трампе и других американских политиках. Она написала, что опубликованное интервью — это лицемерно сфабрикованная клеветническая статья. После выхода материала Уайлз заявила, что журналисты исказили контекст и представили её слова в неверном виде.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

