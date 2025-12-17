Лукашенко признался, зачем звонил Трампу накануне прилета Путина на Аляску

«Я с ним (Дональдом Трампом — прим. URA.RU) разговаривал по телефону перед Аляской, когда он встречался с Путиным. И я ему прямо сказал, что это не короткий период. С наскока, как у нас говорят, решить эту проблему не получится. Я тогда посоветовал ему, чтобы он предпринял всяческие усилия, чтобы договориться с Россией остановить [конфликт]», — сказал Лукашенко в интервью журналисту американского Newsmax TV.