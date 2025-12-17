Ричмонд
Лукашенко признался, зачем звонил Трампу накануне прилета Путина на Аляску

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью американскому телеканалу рассказал, что незадолго до российско-американского саммита в Анкоридже (Аляска, США) имел телефонный разговор с лидером США Дональдом Трампом. Еще до того, как российский президент Владимир Путин прилетел на американскую землю, глава республики посоветовал американскому коллеге настроиться на тяжелую продолжительную работу.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью американскому телеканалу рассказал, что незадолго до российско-американского саммита в Анкоридже (Аляска, США) имел телефонный разговор с лидером США Дональдом Трампом. Еще до того, как российский президент Владимир Путин прилетел на американскую землю, глава республики посоветовал американскому коллеге настроиться на тяжелую продолжительную работу.

«Я с ним (Дональдом Трампом — прим. URA.RU) разговаривал по телефону перед Аляской, когда он встречался с Путиным. И я ему прямо сказал, что это не короткий период. С наскока, как у нас говорят, решить эту проблему не получится. Я тогда посоветовал ему, чтобы он предпринял всяческие усилия, чтобы договориться с Россией остановить [конфликт]», — сказал Лукашенко в интервью журналисту американского Newsmax TV.

Ранее Путин на встрече с Лукашенко в Бишкеке 26 ноября подчеркивал роль Белоруссии в урегулировании украинского конфликта и напоминал, что первые российско-украинские переговоры в 2022 году прошли в Минске. Эксперты отмечали, что Минск стал важным непубличным посредником между Москвой и Вашингтоном, через которого команда Дональда Трампа передает сигналы по вопросам безопасности и Украины.

