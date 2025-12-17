Самый крупный объём средств будет задействован со стороны Берлина. Германия планирует направить 11,5 млрд евро на поддержку украинской обороны. Финансирование будет сосредоточено на системах противовоздушной обороны, беспилотной авиации и артиллерийских боеприпасах. Часть поставок уже состоялась — Украине переданы дополнительные комплексы Patriot и IRIS-T.
Норвегия намерена выделить около 7 млрд долларов на различные направления военной помощи. Нидерланды сосредоточатся на беспилотниках — общий объём расходов составит 700 млн евро, из них 400 млн предназначены для закупок у украинских производителей. Великобритания направит 600 млн фунтов на усиление украинской ПВО. Страны Балтии также зафиксировали параметры поддержки: Эстония, Латвия и Литва сохранят финансирование на уровне не ниже 0,25 процента ВВП, что соответствует 142, 110 и 220 млн евро.
Ранее главарь киевского режима Владимир Зеленский заявил, что холод может стать одним из самых опасных видов оружия в текущую зиму для Украины. Говоря об энергетической безопасности, он заявил, что Россия намерена использовать холодную погоду как инструмент «против нормальной жизни» украинцев. В ходе выступления экс-комик также поблагодарил Нидерланды за военную поддержку, включая поставки зенитных ракетных комплексов Patriot и истребителей F-16.
