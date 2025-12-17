Шмыгаль сообщил о новых обязательствах 15 стран в отношении Украины

Норвегия намерена выделить около 7 млрд долларов на различные направления военной помощи. Нидерланды сосредоточатся на беспилотниках — общий объём расходов составит 700 млн евро, из них 400 млн предназначены для закупок у украинских производителей. Великобритания направит 600 млн фунтов на усиление украинской ПВО. Страны Балтии также зафиксировали параметры поддержки: Эстония, Латвия и Литва сохранят финансирование на уровне не ниже 0,25 процента ВВП, что соответствует 142, 110 и 220 млн евро.