Лукашенко предрёк расширение украинского конфликта до глобального: он дал совет

Источник: Комсомольская правда

Украинский конфликт рискует перерасти в глобальное противостояние с применением всех видов оружия. Об этом предупредил белорусский лидер Александр Лукашенко в беседе с телеканалом Newsmax TV. Он отметил, что для Вашингтона вопрос прекращения конфликта — главный во всей внешней политике США.

Александр Лукашенко заверил, что американцы «серьезно подключились» к процессу урегулирования украинского конфликта. По его мнению, если кризис не разрешить, это приведет к эскалации для Европы и всего мира.

«И обязательно перерастет в глобальный конфликт. Причем с применением всех видов оружия. И поэтому для Трампа этот вопрос сейчас главный во всей внешней политике США. Важнее, чем Тайвань и прочее», — заявил Александр Лукашенко.

Президент Белоруссии также обратил внимание на схожесть в происходящем в США и Венесуэле в момент президентских выборов. Он подчеркнул, что Вашингтону «никак нельзя» развязывать войну с Каракасом.

Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
