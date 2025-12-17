Ричмонд
Кличко заявил, что в Киеве прогремели взрывы

В Киеве прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко в социальных сетях.

Источник: Life.ru

На территории столицы и Киевской области объявлена воздушная тревога. Аналогичные меры безопасности действуют в Днепропетровской, Харьковской и Черниговской областях.

Ранее стало известно, что из-за масштабных повреждений энергообъектов в Одессе более 430 тысяч людей в Одесской области остались без электроснабжения. Восстановить подачу электричества удалось уже для 184 тысяч абонентов в регионе. Повреждения инфраструктуры произошли в результате массированных взрывов, прогремевших 12 и 13 декабря. По данным украинского холдинга «ДТЭК», в области была повреждена уже 20 по счёту подстанция. Местные власти также подтвердили разрушения объектов энергетической и промышленной инфраструктуры.

