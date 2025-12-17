Кличко заявил, что в Киеве прогремели взрывы

Ранее стало известно, что из-за масштабных повреждений энергообъектов в Одессе более 430 тысяч людей в Одесской области остались без электроснабжения. Восстановить подачу электричества удалось уже для 184 тысяч абонентов в регионе. Повреждения инфраструктуры произошли в результате массированных взрывов, прогремевших 12 и 13 декабря. По данным украинского холдинга «ДТЭК», в области была повреждена уже 20 по счёту подстанция. Местные власти также подтвердили разрушения объектов энергетической и промышленной инфраструктуры.