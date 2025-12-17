Белоусов поздравил военных и ветеранов РВСН с профессиональным праздником

Ранее президент России Владимир Путин направил поздравление жителям ХМАО по случаю открытия филиала Национального центра «Россия». Глава государства подчеркнул роль округа в развитии страны, отметив вклад региона в освоение природных ресурсов и создание транспортной и социальной инфраструктуры. Он также выразил уверенность, что филиал станет площадкой для деловых и просветительских мероприятий, а его работа поспособствует развитию технологического и кадрового потенциала региона.