Белоусов поздравил военных и ветеранов РВСН с профессиональным праздником

«Являясь основой ядерного щита России, Ракетные войска стратегического назначения служат надёжным гарантом безопасности страны и её суверенитета. Личный состав войск непрерывно несёт боевое дежурство, демонстрируя при этом высокий профессионализм и отличную выучку, успешно осваивает современные виды вооружения и техники, совершенствует свои навыки и умения, готов эффективно действовать в любых условиях обстановки», — указал Белоусов.
Он отметил, что выполнение задач РВСН во многом поддерживается конструкторскими бюро и промышленными предприятиями, создающими новые ракетные комплексы, системы управления и связи. Это, по словам министра, вносит весомый вклад в укрепление обороноспособности страны. Особую благодарность Белоусов выразил ветеранам, которые передают опыт молодому поколению и участвуют в воспитании патриотически настроенных граждан.
Министр пожелал всем военнослужащим и ветеранам крепкого здоровья, дальнейших успехов и достижений на благо Родины.
Ранее президент России Владимир Путин направил поздравление жителям ХМАО по случаю открытия филиала Национального центра «Россия». Глава государства подчеркнул роль округа в развитии страны, отметив вклад региона в освоение природных ресурсов и создание транспортной и социальной инфраструктуры. Он также выразил уверенность, что филиал станет площадкой для деловых и просветительских мероприятий, а его работа поспособствует развитию технологического и кадрового потенциала региона.
