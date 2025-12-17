NYT узнала об идее США укрепить ВСУ и разместить на Украине силы Европы

Глава МИДа Сергей Лавров называл неприемлемым для России размещение иностранных войск на территории Украины. «Если будут появляться войска, тем более сейчас, то исходим из того, что это будут законные цели для поражения», — заявлял президент Владимир Путин, отметив, что если будут достигнуты решения для долгосрочного мира, то «никакого смысла в нахождении» иностранных военных на Украине нет. В меморандуме, который Москва передала Киеву на переговорах в Стамбуле летом, есть пункты о запрете на присутствие на Украине третьих стран, а также об установлении предельной численности ВСУ.