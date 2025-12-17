Ричмонд
На прямую линию с Путиным не пустят с баннерами и вейпами

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Баннеры, флаги и вейпы попали в число предметов, запрещенных к проносу на мероприятие «Итоги года с Владимиром Путиным», совмещающее формат прямой линии и большой пресс-конференции. Об этом говорится в материалах для СМИ, с которыми ознакомился ТАСС.

Итоги года с Владимиром Путиным
Источник: Пресс-служба Президента России

Нередко журналисты пользуются плакатами, чтобы обратить на себя внимание и получить возможность задать вопрос. Традиционно корреспондентов просят, чтобы листы были не больше формата А4, иначе они помешают работе фотографов и операторов. Такое требование есть и в этот раз.

Нельзя брать с собой продукты, бутылки и контейнеры. Не должно быть громоздких предметов, лазерных указок, фонариков, воздушных змеев и шаров. Также в список вошли средства индивидуальной мобильности — гироскутеры, электросамокаты и велосипеды. Отдельным пунктом указаны животные — с ними на площадку тоже не пустят.

Разрешено проносить лекарства в заводской упаковке (но для некоторых препаратов требуется назначение врача), антисептические и гигиенические салфетки, религиозные книги для личного использования.

Программа «Итоги года», которая в 2025 году вновь пройдет в совмещенном формате прямой линии и большой пресс-конференции, начнется ровно в полдень 19 декабря. От россиян поступило больше 1,6 млн обращений. Вопросы будут принимать вплоть до окончания эфира.