Рубио заявил о желании России «получить всю Украину»

Уиппл пересказал беседу с Рубио, которая состоялась в октябре. Тогда он спросил у госсекретаря, разделяет ли он мнение президента США Дональда Трампа о том, что российский лидер Владимир Путин «хочет всю Украину». Рубио ответил, что на столе у переговорщиков есть предложения, которые дают возможность остановить конфликт на текущей линии фронта.