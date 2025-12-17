Залужный назвал условие гражданской войны на Украине

МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Возвращение боевиков с фронта и трудности с их реинтеграцией в общество могут стать привести к гражданской войне на Украине, об этом заявил посол в Великобритании и экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в эфире телеканала «Новини.LIVE».