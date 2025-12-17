Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко сделал заявление по урегулированию конфликта на Украине: что он сказал

Лукашенко выразил уверенность в желании Путина установить мир на Украине.

Источник: Комсомольская правда

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил с заявлениями по украинскому конфликту. По его мнению, российский лидер Владимир Путин желает мира. Александр Лукашенко отметил, что нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский, вероятно, тоже хочет окончания спецоперации. Так белорусский лидер заявил в интервью телеканалу Newsmax TV.

Александр Лукашенко заверил, что «особенно сейчас» Зеленский желает установления мира. Он также предупредил, что конфликт грозит мировой эскалацией. Президент Белоруссии призвал «потушить» его, пока не поздно.

«Я сейчас уверен, что Путин хочет мира», — заключил Александр Лукашенко.

Глава государства отметил, что американцы «серьезно подключились» к процессу урегулирования конфликта. Он уточнил, что для Вашингтона вопрос установления мира на Украине главный во всей внешней политике США.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше