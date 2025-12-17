Лукашенко сделал заявление по урегулированию конфликта на Украине: что он сказал

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил с заявлениями по украинскому конфликту. По его мнению, российский лидер Владимир Путин желает мира. Александр Лукашенко отметил, что нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский, вероятно, тоже хочет окончания спецоперации. Так белорусский лидер заявил в интервью телеканалу Newsmax TV.