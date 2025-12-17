Лукашенко сделал заявление по урегулированию конфликта на Украине: что он сказал

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил с заявлениями по украинскому конфликту. По его мнению, российский лидер Владимир Путин желает мира. Александр Лукашенко отметил, что нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский, вероятно, тоже хочет окончания спецоперации. Так белорусский лидер заявил в интервью телеканалу Newsmax TV.
Александр Лукашенко заверил, что «особенно сейчас» Зеленский желает установления мира. Он также предупредил, что конфликт грозит мировой эскалацией. Президент Белоруссии призвал «потушить» его, пока не поздно.
«Я сейчас уверен, что Путин хочет мира», — заключил Александр Лукашенко.
Глава государства отметил, что американцы «серьезно подключились» к процессу урегулирования конфликта. Он уточнил, что для Вашингтона вопрос установления мира на Украине главный во всей внешней политике США.