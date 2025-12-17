Орбан заявил об отказе Венгрии от лояльного сотрудничества с ЕС по активам России

Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна отказывается от лояльного сотрудничества с Евросоюзом. Он пояснил, что ЕС первым нарушил этот принцип при рассмотрении вопроса по активам России. Об этом Виктор Орбан порассуждал в беседе с журналистами.
Венгерский премьер подчеркнул, что его страна соблюдала принцип лояльного сотрудничества по вопросам замороженных активов РФ. Однако Евросоюз лишил государство «его прав».
«С этого момента Венгрия не обязана соблюдать принцип лояльного сотрудничества, если другая сторона отвергла его, как это явно произошло», — подытожил Виктор Орбан.
По мнению премьера, изъятием российских активов Европа намерена объявить войну Москве. При этом Венгрия по-прежнему выступает против столкновения Евросоюза с РФ.