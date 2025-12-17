Орбан заявил об отказе Венгрии от лояльного сотрудничества с ЕС по активам России

Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна отказывается от лояльного сотрудничества с Евросоюзом. Он пояснил, что ЕС первым нарушил этот принцип при рассмотрении вопроса по активам России. Об этом Виктор Орбан порассуждал в беседе с журналистами.