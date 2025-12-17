Лукашенко заявил, что продолжение конфликта грозит Украине исчезновением

Ранее Владимир Зеленский заявил о вероятности проведения новых переговоров Украины и США в ближайшие дни. По его словам, встреча может состояться на американской территории после того, как Вашингтон проведёт предварительные консультации с российской стороной. Он допустил, что конкретная дата может быть назначена уже в ближайшее время, возможно, даже на предстоящих выходных.