Лукашенко заявил, что продолжение конфликта грозит Украине исчезновением

По словам белорусского лидера, Россия добивается успехов на поле боя, и боевые действия продолжатся до появления силы, способной убедить главаря киевского режима Владимира Зеленского согласиться на мир. Кроме того, на исход конфликта сильно влияет позиция американского президента Дональда Трампа. Если республиканец не «махнёт рукой», а будет двигаться дальше, то результат будет, отметил Лукашенко.
Белорусский лидер также отметил, что Минск, будучи соседом Украины, внимательно следит за развитием событий. По его мнению, завершение боевых действий неизбежно приведёт к миру, но успех переговоров зависит не только от США.
Ранее Владимир Зеленский заявил о вероятности проведения новых переговоров Украины и США в ближайшие дни. По его словам, встреча может состояться на американской территории после того, как Вашингтон проведёт предварительные консультации с российской стороной. Он допустил, что конкретная дата может быть назначена уже в ближайшее время, возможно, даже на предстоящих выходных.
