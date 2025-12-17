В Белом доме раскрыли шокирующую правду о характере Трампа

Президент США Дональд Трамп обладает «характером алкоголика». Такую характеристику дала американскому лидеру глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлз. Чиновница дала большое интервью изданию Vanity Fair.
«Характер алкоголика», — заявила Уайлз, говоря о Дональде Трампе.
Объясняя, почему она дала хозяину Белого дома такую характеристику, Уайлз указала, что Трамп «действует, исходя из убеждения, что нет ничего, чего он не может сделать».
При этом сам Трамп неоднократно подчёркивал, что отказался от употребления алкоголя.
Ранее сотрудники предвыборного штаба Трампа выпустили книгу, в которой утверждают, что политик — матерщинник, психопат и фанат фастфуда.
Американцы уже много лет с энтузиазмом выискивают признаки расстройства личности у собственных лидеров. В частности, десятки тысяч человек ранее подписали петицию с требованием проверить Трампа на нарциссизм.
После встречи Дональда Трампа с Владимиром Путиным профайлер Спирица пришёл к выводу, что американский лидер может быть искренним и открытым, но не на публике.